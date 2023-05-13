عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية لتطوير مهارات المراكز التكنولوجية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية Giz

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ،  الأسبوع الجاري دورة تدريبية تتعلق  بتطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات وإتخاذ القرار وابداء الملاحظات، و يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية Giz.

وأكد اللوا هشام آمنة وزير  التنمية المحلية،  أنه يولى اهتماماً كبيراً بتدريب متقدم على تطوير مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد،  في سياق التوجه الأكبر نحو التحول الرقمي في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف  ستنطلق الأسبوع المقبل ويستفيد منها المرشحين من دورات المستوى الأساسي السابق تنفيذها الخطة وذلك في ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات  للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة، مشيراً الى أن الدورة ستشمل مراجعة للتعريفات بمبادىء وعناصر تصميم الجرافيك والتطبيقات العملية له ، وصيغ الصور ، ومقدمة عن برنامج Adobe  ، والواجهة الرئيسية لبرنامجى الفوتوشوب وillustrator ، وانشاء الملفات والحفظ بالصيغ المختلفة ، والقوائم الرئيسية واللوحات في برنامج الفوتوشوب والطبقات وانواعها وتنظيمها.

ولفت اللواء هشام آمنة أن الأسبوع ال٣٧ سينفذ دورة تدريبية لإدارات الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام ويتم تنفيذها بالتعاون مع اداره الشئون القانونيه بالوزارة وتهدف الي رفع كفاءة العاملين الشئون القانونية بالتشريعات المتعلقة بالمحليات والقوانين الحديثة وكيفية تنفيذها.

المراكز التكنولوجية الوكالة الألمانية للتنمية هشام امنة مركز التنمية المحلية التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

فخر أفريقيا.. الأهلي الخامس عالميا.. وقفزة تاريخية لبيراميدز في تصنيف الأندية.. شاهد

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

فيفا يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 .. تفاصيل

تصنيف كاف.. خالد بيومي يصدم الزمالك بشأن مونديال الأندية 2025

موضوعات متعلقة

وظائف التنمية المحلية .. كارت تحليل المخدرات شرط القبول في حالة التعاقد

ترشيحاتنا

قصة قرية في سويسرا يسكنها 100 شخص مهددة بالدمار لهذا السبب

قناة إسرائيلية: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

خدمات نموذجية للحجاج المصريين.. بدء استلام أراضي مخيمات مني وعرفات بأمكان متميزة

100 نفر بالدار وين نروح .. سيدة فلسطينية تستغيث عقب قصف منزلها| فيديو

المياه الكبريتية بحلوان أبرز الفعاليات.. حدث مهم لإنعاش السياحة سبتمبر المقبل| تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تغفل عنها .. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد الإستيقاظ مباشرة؟

شبه بعض.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي وابنتها

اللون والتصميم.. 3 أخطاء أفسدت إطلالة أنغام في حفلها بالكويت

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ