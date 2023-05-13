دورة تدريبية لتطوير مهارات المراكز التكنولوجية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية Giz

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، الأسبوع الجاري دورة تدريبية تتعلق بتطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات وإتخاذ القرار وابداء الملاحظات، و يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية Giz.

وأكد اللوا هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه يولى اهتماماً كبيراً بتدريب متقدم على تطوير مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد، في سياق التوجه الأكبر نحو التحول الرقمي في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف ستنطلق الأسبوع المقبل ويستفيد منها المرشحين من دورات المستوى الأساسي السابق تنفيذها الخطة وذلك في ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة، مشيراً الى أن الدورة ستشمل مراجعة للتعريفات بمبادىء وعناصر تصميم الجرافيك والتطبيقات العملية له ، وصيغ الصور ، ومقدمة عن برنامج Adobe ، والواجهة الرئيسية لبرنامجى الفوتوشوب وillustrator ، وانشاء الملفات والحفظ بالصيغ المختلفة ، والقوائم الرئيسية واللوحات في برنامج الفوتوشوب والطبقات وانواعها وتنظيمها.

ولفت اللواء هشام آمنة أن الأسبوع ال٣٧ سينفذ دورة تدريبية لإدارات الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام ويتم تنفيذها بالتعاون مع اداره الشئون القانونيه بالوزارة وتهدف الي رفع كفاءة العاملين الشئون القانونية بالتشريعات المتعلقة بالمحليات والقوانين الحديثة وكيفية تنفيذها.