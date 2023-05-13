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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 740 شاحنة و49 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 437 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 47500 طن بضائع ، 303 شاحنة و 12 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما تغادر السفينة scoreion sonar علي متنها 41000 طن فوسفات تصدير الي الهند فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و 280 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين بريدج و ايلة فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء السويس لمغادرة  السفينة SOPHIA KOSAN  .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1750 راكب بموانيها .
 

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