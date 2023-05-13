خبير : التعليم الفني مستقبل ويضمن وظيفة بعد التخرج

قالت الدكتورة أمل شمس الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، إنه لا أحد يقلل من إرادة الحكومة والقيادة السياسية لتطوير التعليم الفني وذلك من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأيضا الجامعات التكنولوجية وغيره من التحركات الحكومية .

وشددت الدكتورة أمل شمس ، ضرورة توعية المواطنين أولياء الأمور لنشر أهمية التعليم الفني بمصر وزيادة المادة الإعلامية لأهمية التعليم الفني زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.

وأوضحت الدكتورة أمل شمس، إن خطة النهوض بالتعليم الفني في مصر تبدأ من خلال الأجهزة الموجودة في المدارس، والتي يستخدمها الطالب للتدريب العملى عليها، وتحقيق جزء من الأرباح يعود على الطالب والمدرس من المنتج الذي يعملان عليه.

وتابعت ، أن المعلم في التعليم الفنى يحتاج إلي إعادة تأهيل بشكل صحيح تعليميًا وتربويًا وفنيًا، لذلك يجب مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، والحد من ندرة بعض التخصصات وضعف كفاءة توزيعها على المدارس.

وتابع أن من أبرز مشاكل التعليم الفنى هي ضعف إمكانيات مدربى ومعلمى المواد العملية، ضمن أهم المشكلات التى ضربت التعليم الفنى فى مصر، بالإضافة إلى ضعف التوجيه الفنى الفعال والمتابعة الدائمة، كما أن ضعف الميزانية المخصصة للتعليم الفنى التى وصلت قيمتها للعام الجديد إلى 12 مليار جنيه بعد أن كانت 9 مليارات، وهى نسبة لا يمكن مقارنتها بالتعليم العام.