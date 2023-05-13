الشرطة الفرنسية تحظر 5 مظاهرات للمتطرفين في باريس.. وهذا السبب

أصدر قائد شرطة باريس، لوران نونيز ، أوامر بمنع 5 تجمعات للمنظمات المصنفة كمتطرفة يمينة في باريس، وفق ماذكرت صحف فرنسية.

لكن قررت المحكمة الإدارية اليوم السبت 13 مايو تعليق أمر شرطة باريس، الذي هدف إلى منع عقد ندوة للحركة الملكية المتطرفة بعد ظهر اليوم.

ووافقت على السماح بتنظيم مظاهرة يوم غد الأحد.

وكانت الشرطة قد قررت يوم الجمعة منع جميع "مظاهرات اليمين المتطرف" .



و أعلن مقر شرطة باريس عن حظر ما لا يقل عن خمسة أحداث مرتبطة باليمين المتطرف كان من المقرر انطلاقها في باريس، بعد أسبوع من الاضطرابات الإعلامية والسياسية.

كما حظرت الشرطة اليوم السبت 13 ندوة جماعة الملكيين المتطرفيين بعنوان "فرنسا في خطر".

ومنعت السلطات المظاهرات بسبب خطر وقوع اشتباكات مع المتظاهرين المعارضين لحظر التجمع.