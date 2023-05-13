تعرف على سر غياب محمد عبد الغني عن مباراة الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر غياب محمد عبد الغني عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم السبت باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية، خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة، وفضل الجهاز الفني إراحته من اللقاء كي يتم تجهيزه بشكل أفضل للمباريات المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي، المقرر اليوم السبت باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.