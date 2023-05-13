القومي للمرأة : مكتب الشكاوى يتعامل مع 12 فئة من القضايا المختلفة التابعة للأسرة

قالت ولاء سليم مديرة المتابعة بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة؛ إن المجلس القومي للمرأة يتعامل مع 12 فئة من القضايا والشكاوى المختلفة التابعة للأسرة.

أضافت ولاء سليم خلال لقائها ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن معظم القضايا والشكاوى التي تعرض عليهم هي كيفية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على الحد الأدنى من الدخل واكثر المتقدمين لهذه المشاكل تكون النساء؛ مضيفة أن المجلس يساعد في دعم المراة من خلال تقديم دورات تدريبية تساعد على الكسب من خلال فتح مشروعات أو تدريبها على حرف يدوية تساعد في التمكين الاقتصادي لها ولاسرتها.