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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اليوم الثاني عشر بالموجه الـ 21.. إزالة 52 حالة تعد بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال إنه تم إزالة 52 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و256 متر مباني و13 فدان و2 قيراط بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 31 حالة تعد على مساحة 7 ألاف و256 متر مباني و21 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك علي مساحة 13 فدان و 2 قيراط و 19 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار المحافظ الي أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وأشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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