قومى المرأة بأسوان: تنظيم 14 جلسة دوار ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

من جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان إنه تم تنظيم 14 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية استهدفت 700 سيدة داخل 9 قرى بمركزى إدفو وكوم أمبو، بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، كما قام الفرع أيضاً تم بتنفيذ مأمورية لإصدار بطاقة الرقم القومى لـ ٩١ سيدة من سيدات قرية الأحمدية التابعة لمركز كوم أمبو .

جلسات الدوار

كان الفرع قد عقد ندوة تعريفية استهدفت توضيح المعايير الواجب توافرها للتقدم في الفئات المختلفة لمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ممثلة فى إدارة التوجيه الإلكترونى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقام أصحاب المشروعات بتقديم عرض مختصر لكل مشروع ، أعقبه التعريف بآلية التجهيز الجيد والمتميز لكل مشروع قبل رفعه على المنصة الإلكترونية لحصد الجوائز المتنوعة .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعلن عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبوسمبل السياحية بحمولة ٥٠ طن وسعة ١٠٠ راكب ، و١٠ أتوبيسات وسيارات نقل بعد تطويرها ورفع كفائتها ضمن إسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البرى ، والتى تقل القادمين من دولة السودان على مدار ٢٤ ساعة نهارا وليلا ، بالإضافة إلى عبارات القوات المسلحة بعد دعم المحافظة أرصفة ومداخل ميناء الشمس بمنظومة إنارة متكاملة.

جهود متنوعة

يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة المصرية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تم تنفيذ حزمة من الإجراءات المحكمة للتعامل مع الوافدين من دولة السودان بإشراف المحافظ على غرفة عمليات المحافظة ، وإعطاءه تكليفات محددة لخلية التعامل مع الأزمة حيث يتم التنسيق بين المحافظة والمعابر البرية في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية ، وكذلك الموقف البرى الدولى بكركر للوقوف على الأعداد الوافدة ، وبالتالى تجهيز الخدمات المختلفة لها سواء كانت وجبات جاهزة أو جافة ، بجانب الفرق الطبية والدعم النفسى بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة.