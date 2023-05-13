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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء.. جلسة بالمؤتمر الدولي السنوي بجامعة عين شمس

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

فى إطار جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس  بعنوان" اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل" والذي يستمر  على مدار يومي 10 ،11 مايو 2023 ،  عقدت جلسة بعنوان "الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية ، برئاسة د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأدار فعالياتها د. محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وفي كلمته، أوضح الدكتور أيمن صالح ، أن القانون المصرى ينظم زراعة الاعضاء ، حيث تم إصدار قانون يتعلق بزراعة الأعضاء، ولكنه كان هناك بعض العقبات تواجه تطبيقه من بينها مدى تقبل المجتمع لفكرة نقل الأعضاء، وصعوبة تحديد وتشخيص حالات الموت الاكلينيكي أو موت جذع الدماغ والتى تحتاج لطبيب عناية مركزة لوصفها وتشخيصها.

وأشار الدكتور محمد صافى، إلى أن الأمر يتعلق بموضوع تتقاطع فيه الآراء القانونية والدينية والطبية، ويحتاج إلى مزيد من الوعى والثقافة المجتمعية، وأن القانون رقم (٥) لعام ٢٠١٠ وتعديلاته عام ٢٠١٧ حسم الكثير من الأمور، وأن أى تنظيم تشريعى جديد لهذا الموضوع يجب أن يأخذ فى الاعتبار خصائص المجتمع وعاداته وتقاليده وتطور ممارساته.

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و شدد د .حسام الدين، على أن سرقة الأعضاء جريمة لها عقوبة كبيرة فى القانون المصرى وأن القوانين المصرية تولى حرمة الجسد و الأعضاء اهتماماً كبيراً .

وأشار إلى ضرورة حماية الأطباء الذين يقومون بعملية زراعة الأعضاء وأن يسن قوانين لحمايتهم اذا تم الاشتباه بهم بشكل خاطئ مع ضرورة وضع تعريف للموت .

واستعرضت خلال كلمتها د. فاطمة جلال الوضع الحالى لزراعة الأعضاء فى مصر حيث يتم التبرع فى مصر من أحياء بينما يميل الاتجاهات العالمية إلى الاخذ من متوفين .

وطرحت ملامح التغيير المأمول فى مجال زراعة الاعضاء بزيادة الضوابط وضبط إجراءات منح وتجديد التراخيص بالزراعة وتقليل المنشآت المصرح لها بالزراعة وتفعيل الاشتراطات الحالية فى القانون،وتيسير نظام الموافقة على التبرع ورقمنة التبرع بالاعضاء واللجنة العليا لزراعة الاعضاء .

وشرحت د. فاطمة جلال نظام الموافقة بعد الاستبعاد للتبرع بالأعضاء والمطبق عالميا وهو ان يتم التبرع بأعضاءك فى حالة موتك مالم تبدى عدم رغبتك فى ذلك .

وقد تطرقت إلى الحوافز التى تمنح للمتبرع بالاعضاء ، مشددة على أهمية نشر ثقافة التبرع بالاعضاء فى مصر  والتوعية والحاجة للمزيد من النقاشات والدراسات فى هذا الصدد.

وتحدثت د.دعاء حامد عبد الرحمن مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن أهمية تنظيم القانونى للتجارب السريرية ، مستشهدة بتجربة دواء تروڤان والتى قامت به شركة فايزر  وتم تجربتها فى نيچيريا على البالغين والغاطفال ، موضحة أن جانب الإجراءات القانونية لهذه التجربة ، والتى انتهت بدفع مبلغ كتعويض من شركة فايزر لأهالى الاطفال الذين توفوا وتجربة دواء TGN1412 وبينت الاجراء القانونى التى تم اتخذها حينذاك .

وأوضحت أن مصر  اصدرت قانون نظم التجارب السريرية فى ديسمبر ٢٠٢٠، وتصادف القانون مع انتشار جائحة كورونا وبالفعل تم اختيار متطوعين لإختبار لقاحات لكورونا علما بان القانون المنظم للتجارب لم يتم اطلاقه وتفعيله بصورة  نهائية .

واستعرضت مواد القوانين التى تنظم التجارب  السريرية وحماية المبحوثين وضمان سلامتهم وحقوقهم والتأكيد على مبدأ الرضا والموافقة من المبحوث بالتجربة السريرية .

اوضح فضيلة الشيخ أحمد تركى أن الرأى الدينى يعد مدخلا للشخصية المصرية وان زراعة الاعضاء عندما عرضت قديما فى مصر فأنه قد تم تحريمها بشكل قاطع ولكن صدرت فتاوى تؤكد بجوازها ولكن الشارع المصرى رفضها بشكل كبير .

مشدداً على أن عملية زراعة الاعضاء لابد أن تخضع لعدة تشريعات دينية منها أن لا يتم الاضرار بالمتبرع وان لا تسبب  عملية الزراعة  اختلاط الأنساب اذا ما تمت .

وقد تم إدارة حلقة نقاشية فى ختام الجلسة ضمت لفيف من أساتذة كلية الحقوق وأساتذه كليات الطب شارك فيها الشيخ أحمد تركى، والأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن، والأستاذ الدكتور جميل عبد الباقى، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى والأستاذة الدكتورة ضياء مرزوق، والأستاذة الدكتورة لميا الوكيل، والأستاذ الدكتور شريف علوان.

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