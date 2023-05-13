بسبب إنسانيته|قصة إهداء ورد وصدقة جارية من طالبات لأستاذهن.. وأول رد منه

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورا ترصد لفتة إنسانية لرد الجميل من طالبات كلية الهندسة بنات بجامعة الأزهر إلى أستاذهن الدكتور علي راشد الاستاذ بكلية هندسة الأزهر قسم النظم والحاسبات بنات.

حيث أظهرت الصور ، تأثر الدكتور علي راشد الاستاذ بكلية هندسة الأزهر قسم النظم والحاسبات بنات باكيا بدموع الفرحة ، بعد أن فوجئ بقيام الطالبات بتكريمه بالورود وعمل صدقة جارية له باسمه .

وبررت طالبات كلية هندسة الأزهر قسم النظم والحاسبات بنات هذه اللفتة الجميلة ، بأن هذا الاستاذ يستحق التكريم ، لحسن معاملته لهن طوال سنين الدراسة ، وأشارت الطالبات الى ان هذا التكريم الإنساني المؤثر ، كان في آخر محاضرة لهن بالكلية .

وقالت الطالبات : “دكتور علي بيشرح في المدرج ويرجع يسجل المحاضرة ويرفعها لينا ، وبيعمل ريكوردات شرح تاني لو حد مش فاهم.. بيطبع الكتاب علي حسابه مجاني لكل الطلبة.. والميدترم بغض النظر ان كله بيجيب درجات حلوة إلا انه بيعيده تاني للي عايز يحسن”

ووجهت الطالبة ايمان شلتوت طالبة هندسة الأزهر قسم النظم والحاسبات بنات دفعة 2023 رسالة لإستاذها قائلة : لا أعلم كيف كانت ستمضي أيامنا هذه بحلوها ومرها بدون معلم هيّن ليّن يُسَّهِل علينا قسوة الدرب.. بارك الله في علمك وعملك ونفع بك، نُهديكَ نجاحنا وخطواتنا الواثقة النابعة من ثقتك فينا..كنا أكثر المحظوظين على وجه الأرض أن كنت لنا يوما معلما ومرشدا.. لا كلمات شكر قد توفي حقك عندنا، لكن أثرك حيٌّ فينا ما بقينا.

وقالت اسماء حمزة : الدكتور علي راشد هو فخر لهندسة الأزهر ، فقد كان هينا لينا طيب القلب ما رأيته إلا ناصحا ورشيدا لطلابه ، غيمة ماطرة بالعطاء الدائم ، فقد كان أبا قبل أن يكون دكتورا جامعيا ماذا فعل في صغره حتي يدعو له من يعرفه ومن لا يعرفه في كبره.

وقالت رنا الملاح : دكتور علي إنسان ودايما بقول عليه كدا ، لانه يحمل كل معاني الإنسانيه اللي موجوده ، والدكتور الوحيد اللي بيعامل الطالب علي انه انسان وليه حقوق عادي وبيديله اكتر من حقوقه ، كل الصفات الجميله متجمعه في شخص واحد بجد ربنا يجازيه كل الخير عنا وعن معاملته معانا لانه الانسان الوحيد اللي عمره ما شق علينا ولا مره حتي بالكلام من يوم ما دخلنا الكلية

وقالت آية توفيق :" الدكتورعلي راشد أستاذنا وأستاذ أساتذتنا ، شكرا لحضرتك يا دكتور والله على إننا شفنا في حضرتك الوالد الناصح الأمين قبل ما يكون الأمر معلومة مجردة، شفنا المعلم كما ينبغي أن يكون مهنة الأنبياء المؤثرة النافعة .. شكرا إننا لما شفنا تعامل حضرتك معانا ومع كل الطلاب أصابتنا غيرة وغبطة إننا نسيب أثر طيب في قلوب الناس يدعولنا بيه بكل خير وأجره باقي بإذن الله زي ما حضرتك بتأثر فينا بالخير دايما .. شكرا إننا بنتعلم من تعامل حضرتك وبالفعل مش بالقول فقط..

وقال عمرو عبد الدايم من طلاب جامعة الازهر : دكتور علي راشد كان بيطبعلنا المذكرات بتاعت المادة ويوزعها مجانا "

أول تعليق من الدكتور علي راشد

كتب الدكتور علي راشد رسائل شكر للطالبات على جروب الكلية ، حيث قال : شكرا جزيلا على التقدير والاهتمام وإن شاء الله يحالفكم جميعا التوفيق والتقدير طوال حياتكم.

وأضاف الدكتور علي راشد : يكفي دعاءكم لي خاصة بعد وفاتي وهذا ما ابتغيه من هذه الدنيا التي من الله عليا فيها بكل شيء ، وانتم بمثابة الابناء بل الاحفاد ، وادعو الله ان يذكركم بي بعد انقضاء الأجل.

وكان الدكتور علي راشد له مواقف إنسانية جميلة مع طالباته ، فعلى سبيل المثال كتب على جروب الطلاب رسالة سابقة قال فيها : رجاء إرسال مسلسل واسماء الطالبات اللاتي لهن ظروف حمل أو إنجاب ليتم وضع درجة اعتبارية لهن.

تكريم الدكتور علي راشد

تكريم الدكتور علي راشد

تكريم الدكتور علي راشد

تكريم الدكتور علي راشد

تكريم الدكتور علي راشد

تكريم الدكتور علي راشد

تكريم الدكتور علي راشد

تكريم الدكتور علي راشد