أخبار التوك شو| شعبة القصابين تتوقع وصول كيلو اللحمة لـ350 جنيها..والأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالى:



هل توجد أطعمة بلا تاريخ صلاحية وتدوم فترة طويلة.. استشاري تغذية يجيب

قال الدكتور سيد حماد استاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية؛ إن فرص نمو الميكروبات يكون في الأطعمة الجافة أقل من الأطعمة الرطبة، وذلك لأن البكتيريا تنمو وتنشر بأجواء الرطوبة.

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 13 مايو 2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 13 مايو 2023.

الدولار الأمريكي يسجل 30.84 جنيه.. تعرف على أسعار العملات اليوم 13 مايو2023

سعر الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13- 5-2023.

انخفاضا ملحوظ فى أسعارالذهب|والجنيه يسجل 19760جنيها

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 13-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

بلاش الصيفي|الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتناشد: احذروا هذه الظاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد نشاط نسبيا في حركة الرياح؛ والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن اليوم هناك استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 29 مئوية على القاهرة الكبرى.



كهربا راضع تيشيرت الأهلي.. شاهد رد عمرو أديب على تصريحات خالد مرتجي

علق المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على كلام الإعلامي عمرو أديب، الذى يقول: " واضح إن محمود كهربا لاعب الأهلي أصبح هو تميمة الفوز لـ النادي الأهلي، ووجوده بالمباريات أمر هام للفوز".

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم مرتفعة بسبب الإقبال على الشراء، ودخول موسم عيد الأضحى، وأنه مع عيد الأضحى من المتوقع أن يصل سعر الكيلو لـ350 جنيها.

الأوقاف: نسعى لنشر مراكز تحفيظ القرآن على مستوي الجمهورية| تفاصيل

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن خطة وزارة الاوقاف في شهر رمضان لكبار القراء كانت واضحة وبعد انتهاء الشهر الكريم عقد وزير الأوقاف اجتماعا مع المديرين في المديريات وتم التنبيه بالاستمرار فى الأنشطة الدعوية على مستوي الجمهورية.





ارتفاع مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء والأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن اليوم نشهد أنخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الصباح الباكر ودرجات الحرارة معتدلة هذا العام والقاهرة تسجل 29 درجة خاصة مع سطوع أشعة الشمس نشعر بأجواء حرارية ربيعية على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري.