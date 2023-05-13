مجموعة السبع .. تحذيرات بشأن التوقعات الاقتصادية مع اقتراب أزمة الديون الأمريكية

حذر قادة المالية في مجموعة الدول السبع يوم السبت من تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي ، في نهاية هادئة لاجتماع استمر ثلاثة أيام طغت عليه مخاوف بشأن أزمة الديون الأمريكية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء التجمع في مدينة نيجاتا اليابانية في الوقت الذي يضطر فيه صناع السياسة العالميون - المنهمكون بالفعل من إخفاقات البنوك الأمريكية والجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الصين - إلى مواجهة تعثر محتمل من قبل أكبر اقتصاد في العالم.

في حين أن البيان لم يشر إلى حالة الجمود في سقف الديون الأمريكية ، إلا أنه احتل محلها باستمرار في المناقشات.

ضربت المواجهة الأسواق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض مع التشديد النقدي القوي من قبل البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية.

قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية: 'لقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة ، بما في ذلك جائحة كوفيد -19 ، وحرب روسيا على أوكرانيا ، والضغوط التضخمية المرتبطة بها'.

وأضافوا في البيان بعد الاجتماع 'نحن بحاجة إلى أن نظل يقظين وأن نبقى نشيطا ومرنا في سياستنا للاقتصاد الكلي وسط حالة عدم يقين متزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية'.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، إن أول تخلف أمريكي عن السداد قد يحدث في غضون أسابيع إذا لم يتم حل المأزق ، لرويترز يوم السبت إن المواجهة 'أصعب' مما كانت عليه في الماضي لكنها ما زالت تأمل في التوصل إلى حل.

وقدم وزير المالية البريطاني ، جيريمي هانت ، تقييماً رصيناً ، قائلاً إنه سيكون 'مدمراً للغاية' إذا فشلت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لرفع حد الاقتراض الفيدرالي و 'خرج نموها الاقتصادي عن المسار الصحيح'.

وتعهد رؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع بمحاربة التضخم 'المرتفع' والتأكد من أن التوقعات بشأن تحركات الأسعار في المستقبل لا تزال ثابتة بشكل جيد ، في إشارة إلى أن العديد منهم لن يتخلى عن حذره من التضخم المرتفع.

وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ، بأنه تمت مناقشة مواجهة سقف الديون في مأدبة عشاء ليلة الخميس. ورفض الخوض في التفاصيل.

الصين وسلاسل التوريد

في سعيهم لطمأنة المستثمرين بعد الإخفاقات الأخيرة للبنوك الأمريكية ، احتفظ الرؤساء الماليون لمجموعة السبع بتقييم أبريل / نيسان بأن النظام المالي العالمي كان 'مرنًا'.

لكنهم تعهدوا في البيان بمعالجة 'فجوات البيانات والرقابة والتنظيم في النظام المصرفي'.

الصين ، على الرغم من أنها ليست عضوا في G7 ، كان التركيز. قادت اليابان الجهود لتنويع سلاسل التوريد وتقليل اعتماد مجموعة السبع الكبير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في البيان ، حدد القادة الماليون موعدًا نهائيًا بنهاية العام لإطلاق خطة جديدة لتنويع سلاسل التوريد العالمية.

ويتصور ذلك قيام مجموعة الدول السبع بتقديم مساعدات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لتأمين دور أكبر لها في سلاسل التوريد للمنتجات المرتبطة بالطاقة.

وأضاف البيان أن 'تنويع سلاسل التوريد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة ويساعدنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي'.

ولم تذكر الفكرة التي أشارت إليها الولايات المتحدة للنظر في فرض قيود مستهدفة على الاستثمارات في الصين لمكافحة استخدام بكين لـ 'الإكراه الاقتصادي' ضد دول أخرى.

لكنها قالت إن دول مجموعة السبع ستعمل على ضمان ألا 'يقوض الاستثمار الأجنبي في البنية التحتية الحيوية السيادة الاقتصادية للدول المضيفة'.

تواجه العديد من البنوك المركزية نقطة انعطاف ، حيث بدأت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في تهدئة النمو وإزعاج النظام المصرفي.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا ، الذي ترأس مناقشة الاجتماع حول السياسة النقدية ، إن معظم البنوك المركزية يبدو أنها تشعر بأن تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم يظهر بالكامل بعد ، حيث يتطلعون إلى توجيه السياسة النقدية المستقبلية.

وقال في المؤتمر الصحفي مع سوزوكي: 'قال كثيرون إنهم يريدون توجيه السياسة النقدية مع أخذ هذه النقطة في الاعتبار'.

وكررت المجموعة إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا وتعهدت بتعزيز مراقبة المعاملات عبر الحدود بين روسيا ودول أخرى.

وستضع المناقشات الأساس لقمة مجموعة السبع التي تبدأ يوم الجمعة في هيروشيما ، حيث ستظهر مخاوف بشأن استخدام الصين لـ 'الإكراه الاقتصادي' في تعاملاتها مع الخارج.

وقالت يلين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يعتزم حضور قمة هيروشيما ، لكنه أضاف أنه قال إنه قد يلغي الرحلة إذا كان التقدم في مأزق الديون غير كاف.