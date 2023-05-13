إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، في استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الزنة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين هناك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول إسرائيلي بارز، إن وقف إطلاق النار في غزة الآن بالنسبة لإسرائيل يعني فقط وقف متبادل بدون أي شروط.

وأضاف تساحي خنجبي رئيس مجلس الأمن القومي خلال منتدى "مفسيرت تسيون" :" وقف إطلاق النار بالنسبة لنا يعني فقط وقف متبادل بدون شروط ، ولا نتفاوض مع المنظمات "الإرهابية".

وأكد مسؤول الكيان الصهيوني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عملياته بنفس المقدار وإسرائيل لن تتوقف عن سياسة الاغتيالات ولا يمكن لها أن تتوقف .

من جهتها قالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه لا يوجد محادثات لوقف إطلاق النار بين الجهاد الإسلامي في غزة وإسرائيل ، حيث يرفض الفصيل الفلسطيني كافة شروط إسرائيل.

