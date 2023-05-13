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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل «القاهرة الإخبارية»: "الشباب" يمتلك الكلمة العليا في الانتخابات التركية غدا

اردوغان
اردوغان

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، إن كتلة الناخبين داخل مدينة أنقرة تقدر بأكثر من 4 ملايين ناخب ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وإن إسطنبول بها 11 مليون ناخب تقريبًا، وبهذا تعد هاتين المدينتين الأكبر في تركيا من حيث عدد الناخبين.

وأضاف أن هناك أجواء حماسية في هذه الانتخابات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن تلك الانتخابات من الممكن أن تشهد رقمًا قياسيًا في عدد الناخبين الحاضرين.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 61 مليون ناخب تقريبًا ممن لهم حق التصويت في تلك الانتخابات في كافة تركيا، مشيرا إلى أهمية تلك الانتخابات خاصة بالنسبة لفئة الشباب التي تعلّق عليها كل من الحكومة والمعارضة آمالًا كبيرة.

وتابع أن هناك العديد من الوعود من جانب الحكومة والمعارضة للشعب التركي، لافتًا إلى أن الرئيس أردوغان دائمًا ما يتهم المعارضة قائلًا: "إذا تسلمت المعارضة الحكم ستدمر مكتسبات تركيا خلال الـ20 عامًا الماضية".

في الوقت ذاته تؤكد المعارضة التركية أن لديها برنامجًا كاملًا وشاملًا لإدارة تركيا سواء في الاقتصاد أو السياسة الخارجية أو التعليم وجميع الخطط موضوعة منذ فترة لإدارة تركيا على أكمل وجه.

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