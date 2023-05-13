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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المصابين والمتوفى في إنقلاب سيارة على طريق إدفو/ مرسى علم

إنقلاب سيارة
إنقلاب سيارة

شهد طريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان مساء اليوم السبت إنقلاب سيارة ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين

وضمت قائمة المصابين كل من محمد علي سلطان، محمود محمد أحمد، وأبوزيد أحمد عبد القادر، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة، أما المتوفى فيدعى محمد يوسف ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

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أسوان .. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة

حوادث متفرقة 

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بإنقلاب سيارة بطريق إدفو / مرسى علم ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ومصرع شخص آخر ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بجانب نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

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