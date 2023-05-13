نادي صواري يغلق باب استقبال العضوية نهاية الأسبوع لهذا السبب

أكد محمد فضل رئيس مجلس إدارة نادي صواري، أن إدارة النادي قررت غلق باب قبول العضويات لفترة محدودة نهاية الأسبوع الجاري، بعد استقبال عدد كبير من راغبي العضوية خلال الفترة الماضية.

وشدد محمد فضل في تصريحات صحفية، على أن الجمعة المقبلة هو اليوم الأخير لقبول طلبات العضوية في تلك المرحلة، وذلك حتى تتمكن إدارة النادي من فحص الطلبات الكثيرة التي وردت إليها لتقرر مدى قبول المتقدمين للعضوية من عدمه وذلك وفقا للمعايير التي تم وضعها من قبل الإدارة للحفاظ على مجتمع متناسق سعيد داخل جدران نادي صواري، والذي يسعى لأن يكون أحد أندية الصفوة ليس فقط في الإسكندرية ولكن في مصر عامة.

وأعلن محمد فضل في وقت سابق، افتتاح نادي صواري الرياضي بالإسكندرية، وذلك في مؤتمر صحفي عفد يوم الخميس 9 فبراير 2023 بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورموز العمل الرياضي والمجتمعي وجمع من النجوم واللاعبين السابقين والحاليين في مختلف الألعاب الرياضية.

ويعد صواري نادي اجتماعي ورياضي يهدف إلى بناء جيل جديد من الرياضيين الذين يتنافسون في مختلف الرياضات، وصناعة الأبطال المحتملين لتمثيل مصر على المستوى الدولي.

ويسعى صواري ليصبح مجتمعًا شاملاً لمختلف الرياضيين مما سيساعد في دمج المجتمع بأسره في أعضائه باستخدام الخدمات الاجتماعية النخبوية ، يأمل صواري في بناء بيئة صحية للشباب والأجيال الجديدة لخلق أجيال أسوياء في مجتمعنا.