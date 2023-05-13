بايرن ميونخ يكتسح شالكة بسداسية في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ انتصارًا عريضًا على ضيفه شالكة، بفوزه عليه بستة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح توماس مولر التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 21، قبل أن يضاعف زميله يوزوا كيميتش من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وسجل سيرج جنابري الهدفين الثالث والرابع لبايرن ميونخ في الدقيقتين 50، 65.

وسجل الفرنسي ماتياس تيل، الهدف الخامس في الدقيقة 80، قبل أن يختتم المغربي نصير مزراوي مهرجان الأهداف لفريقه، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد شالكة عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.