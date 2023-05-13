إصابة 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون وجنوب رفح

أصيب ٣ فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة في قصف طائرات الاحتلال الإسرئيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة وجنوب رفح.

ونقلت وكالة أنباء فلسطين "وفا" عن مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة وصول إصابتين بشظايا صاروخ إسرائيلي استهدف مدخل بلدة بيت حنون.

وقال مراسل "وفا"، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ أرضاً زراعية خلف مقر الهلال الأحمر في منطقة عزبة عبد ربه بجباليا شمال القطاع، بالإضافة إلى استهداف أرض ثانية بصاروخين في منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، وثالثة غرب مدينة غزة بصاروخين، وأخرى غرب بلدة بيت لاهيا بخمسة صواريخ.

واستهدف الطيران الحربي بثلاثة صواريخ و أربع قذائف من الدبابات أراضي زراعية في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وتسبب في حدوث حفر عميقة وأضرار جسيمة بالمنطقة.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي، مختلف مناطق قطاع غزة،ووصلت حصيلة الشهداء 33 شهيدا وأكثر من 150جريحا أغلبهم أطفال ونساء.