لجنة الثقافة بالحوار الوطني: نناقش محور الصناعات التراثية والقوة الناعمة والسينما والمسرح

أكد أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ الحوار الوطني، أنه هناك 4 محاور رئيسية في المحور الثقافي بالحوار الوطني.

وقال أحمد مجاهد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محور مؤسسات الدولة الثقافية يركز على السياسات الثقافية والعدالة الثقافية".

وأضاف أحمد مجاهد :" نناقش محور الصناعات الثقافية التراثية والقوة الناعمة والسينما والمسرح والموسيقى ".

وأكمل أحمد مجاهد :" نناقش محور حرية الإبداع والتعبير في لجنة الثقافة والهوية الوطنية"،مضيفا:" مجلس أمناء الحوار الوطني اختار أن نبدأ من ملف الهوية الوطنية ".

ولفت أحمد مجاهد :" الأمانة الفنية للحوار الوطني تتلقى مقترحات وأفكار من كافة أطياف المجتمع تجاه مختلف القضايا،ولم يتم الاعتراض على أي اسم مشارك من أي طيف ثقافي".