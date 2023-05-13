أستون فيلا يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

نجح فريق أستون فيلا في تحقيق الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جاكوب رمزي بالهدف الأول لفريق أستون فيلا في الدقيقة 7، ثم أضاف دوجلاس الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وجاء هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتقى فريق أستون فيلا للمركز السابع برصيد 57 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي فريق توتنهام هوتسبير في المركز السادس بنفس عدد النقاط.