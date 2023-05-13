جيش الاحتلال يزعم استشهاد فلسطيني بعد إصابته بصاروخ أطلق من غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل عامل من غزة متأثرًا بجراحه بعد إصابته بصاروخ أطلق من قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة "توفى عامل فلسطيني من قطاع غزة كان يعمل في إسرائيل بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لسقوط قذيفة صاروخية أطلقها الجهاد الإسلامي في منطقة الغلاف".

وكان 3 فلسطينيين أصيبوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرئيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة وجنوب رفح.

ونقلت وكالة أنباء فلسطين "وفا" عن مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة وصول إصابتين بشظايا صاروخ إسرائيلي استهدف مدخل بلدة بيت حنون.

وقال مراسل "وفا"، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ أرضاً زراعية خلف مقر الهلال الأحمر في منطقة عزبة عبد ربه بجباليا شمال القطاع، بالإضافة إلى استهداف أرض ثانية بصاروخين في منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، وثالثة غرب مدينة غزة بصاروخين، وأخرى غرب بلدة بيت لاهيا بخمسة صواريخ.