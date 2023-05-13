أحمد مجاهد: تحقيق العدالة الثقافية مطروح للنقاش بجلسات اللجنة بالحوار الوطني|فيديو

أكد أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ الحوار الوطني، أن جلسات لجنة الثقافة سوف تعمل بشكل مكثف على الهوية الوطنية .

وقال أحمد مجاهد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "التعليم والإعلام لهما دور في زيادة معدلات الوعي الثقافي".

وأضاف أحمد مجاهد: "يجب تحقيق العدالة الثقافية وهذا الأمر سيكون مطروحاً للنقاش في جلسات اللجنة بالحوار الوطني".



وأكمل أحمد مجاهد: "كافة المراكز الثقافية الخاصة بصندوق التنمية الثقافية متواجدة في القاهرة والإسكندرية فقط ونحتاج إلى التوسع في كافة المحافظات".

ولفت أحمد مجاهد: "أكاديمية الفنون لها دور كبير في صناعة الفنون لكن مقرها القاهرة ولها فرع في الإسكندرية فقط ونحتاج إلى التوسع وإنشاء فروع لها ".