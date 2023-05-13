مؤتمر علمي لـ «طلاب من أجل مصر» بجامعة عين شمس |صور

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس مؤتمراً علمياً طلابياً على هامش مؤتمر الجامعة، واستكمالاً لفعاليات المؤتمر الدولي السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس " اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة عين شمس ، الدكتور هند الهلالي المدير التنفيذي لوحده دعم المرأة ومناهضة العنف جامعة عين شمس، وبالتنسيق مع الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الإعلام بكلية الطفولة، طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ماهيتاب مجدى مديرة إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالجامعة.

وقد قدم طلاب الاسرة بعض الابحاث العلمية التي حصدت بعض الجوائز حيث فاز بالمركز الأول أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة بريادة الدكتور ممدوح عبد العليم ، وفاز بالمركز الثانى فريق كلية الهندسة تحت اشراف الدكتور محمد البنا الأستاذ بكلية الهندسة والدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.

فيما حصدت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الطب بريادة الدكتورة هند الهلالى المركز الثالث، وفاز بالمركز الثالث مكرر أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الزراعة بريادة الدكتور محمد السعيد .

وفاز بجائزة العرض المتميز أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الاداب بريادة الدكتور عبد المنعم ذكى ، وشارك فى المسابقة كلية التمريض وأسرة كلية البنات بريادة دكتورة فيروز محمود .

وعلي هامش المؤتمر تمت إقامة معرض فنى لأسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية النوعية بريادة الدكتورة يحيي محمد.

وفي الختام قامت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ومنسق مؤتمر أسرة طلاب من أجل مصر بتكريم السادة رؤساء الجلسة والضيوف .

مؤتمر علمي طلابي (4)

مؤتمر علمي طلابي (3)

مؤتمر علمي طلابي (2)

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