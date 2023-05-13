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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتوقع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة حتى الخميس المقبل

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يعتقدون استمرار إطلاق الصواريخ من غزة حتى الخميس المقبل.


وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة تسعى إلى إطالة أمد المعركة حتى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، وذلك نقلا عن مصادر لها.


وأضافت القناة إنه في إسرائيل يدرسون احتمال استمرار الجهاد في إطلاق الصواريخ حتى مسيرة الأعلام الخميس المقبل، وذلك بسبب عدم إعادة جثمان الشهيد الأسير في الحركة خضر عدنان، والذي توفي في السجن.


وأوضحت القناة أن حركة الجهاد الإسلامي تصر على استمرار إطلاق الصواريخ أيضا، بسبب عدم التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات.


ومن المقرر أن تنطلق "مسيرة الأعلام"، يوم الخميس المقبل، فيما يسمى بـ"يوم القدس"، حيث تحتفل دولة الاحتلال الإسرائيلي بذكرى احتلالها للقدس الشرقية عام 1967.


وينظم آلاف اليهود الإسرائيليين "مسيرة الأعلام"، والتي تنطلق من القدس الغربية مرورا بالمناطق الفلسطينية في البلدة القديمة من القدس الشرقية، بما في ذلك حي باب العامود، ويرفع خلالها المشاركون الأعلام الإسرائيلية ويؤدون رقصات.


ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية وسعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.

 

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