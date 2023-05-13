قلق ياباني من التعاون العسكري بين موسكو وبكين

أعربت اليابان عن قلقها بشأن التعاون العسكري الروسي والصيني في آسيا، لافتة إلى أن البلدين "يعززان" تدريباتهما المشتركة، ما يؤثر على وضع أوروبا.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن الوضع الأمني في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لم يكن قابلاً للتجزئة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأضاف هاياشي خلال اجتماع في السويد أن الغزو الروسي "زعزع أساس النظام الدولي" ويجب أن يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استجابة موحدة من المجتمع العالمي.

وأشار: "بالإضافة إلى ذلك، تعزز الصين وروسيا تعاونهما العسكري، بما في ذلك الرحلات الجوية المشتركة لقاذفاتهما والتدريبات البحرية المشتركة في محيط اليابان".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين.

وفي مقابلة مع مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، أوضح ميلي: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".

واعترف بأن واشنطن ترى دليلاً على وجود تقارب بين موسكو وبكين وتعتزم منع أي تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" ضد الولايات المتحدة.