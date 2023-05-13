ميداليتان فضية وبرونزية للمنتخب فى بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا

حقق اللاعب ابراهيم بدر الميدالية الفضية فى رمى الفرص f56 ببطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى تقام بايطاليا.

وجاءت فضية ابراهيم بدر لتكون الميدالية الثانية له بعد ذهبية أمس فيما حقق اللاعب جمعه عبد الحميد الميدالية البرونزية القرص f56 ليصبح عدد الميداليات التى حصل عليها المنتخب الوطني حتى الآن 8 ميداليات 4 ذهبية و2 فضية و2 برونزية .

وانطلقت البطولة امس بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى والتى تستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى



وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمي.



يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة