عملة بتكوين تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 2023

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن عملة "بتكوين" سجلت أسوأ أداء أسبوعي في عام 2023 بعدما حققت خسائر أسبوعية بأكثر من 11%.

ووفقا للشبكة الأمريكية، أنهت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية تعاملات الأسبوع متراجعة بنحو 2.58% إلى 26181 دولاراً، بعدما سجلت أقل مستوى منذ السابع عشر من مارس عند 25833 دولاراً خلال الجلسة.

وعلى مدار الأسبوع سجلت البتكوين خسائر بنحو 11.25% وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ الحادي عشر من نوفمبر الماضي.. ويواجه سوق العملات المشفرة عدد من المشاكل من بينها قلة السيولة والحملة التي تشنها الجهات التنظيمية في أمريكا، بجانب مخاوف الاقتصاد الكلي.

كما واجهت العملة المشفرة عددا من الأخبار السلبية على مدار الأسبوع من بينها الإشاعات غير الصحيحة التي أفادت أن الحكومة الأمريكية تبيع حيازتها من البتكوين.

