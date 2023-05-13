لعلاج نحو 3000 مريض قلب سنويا.. بروتوكول بين مستشفيات الدمرداش و«صحتنا للتنمية»

شهد اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من مستشفيات جامعة عين شمس" الدمرداش" يمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول أ.د. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس مع مؤسسة صحتنا للتنمية المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بالإدارة المركزية للجمعيات ويمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول محمد عمرو سيد شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا.

يهدف البروتوكول إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية في المجتمع المصرى من خلال تطوير أقسام مستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش" والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل على توفير الأجهزة الطبية اللازمة وتبادل الخبرات بين الطرفين.



جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مكافحة العدوى و الدكتور طارق محمد يوسف مدير عام مستشفى الباطنة ، والدكتورة عزة الفقى رئيس قسم القلب المركزية.

ومن مؤسسة صحتنا الدكتورة رباب يوسف المدير التنفيذى لمؤسسة صحتنا للتنمية والدكتور أحمد شلش مدير عام شركة إيجميد و أ.منى السويدى ممثل شركة السويدى و ا.كلارا أبو المعاطى مديرة شركات المؤسسية بمؤسسة صحتنا للتنمية و منى الشال شركة السويدى ومحمد فتحى محاسب مؤسسة صحتنا للتنمية و غادة فاروق مديرة العلاقات العامة لمؤسسة صحتنا للتنمية وعدد من المهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.

وقد تم توقيع البروتوكول بهدف :

تجهيز وحدة رعاية القلب بمستشفى الباطنة بعد تطويرها وإعدادها لإستيعاب ١٧ سرير رعاية مركزة لمرضى القلب بكافة الأجهزة الطبية الملحقة بتكلفة تزيد عن ٢٥ مليون جنيه

سيمكن للوحدة استقبال وعلاج ما يقرب من ٣٠٠٠ مريض قلب سنويا من المرضى الغير قادرين.

ويأتى هذا التعاون فى أعقاب تبرع مؤسسة صحتنا لأكاديمية القلب بالدمرداش بعدد ١٧ سرير رعاية مركزة بتكلفة تصل إلى ١٧ مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لاكاديمية القلب من ١٢٠٠ إلى ٢٤٠٠ سرير ، وذلك إنطلاقاً من إيمان الطرفين بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية ودور المجتمع المدني في دعم خطة الدولة وجهودها لتطوير القطاع الصحي والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين وتحسين بيئة العمل في المستشفيات والمنشآت الطبية وتوفير إحتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والتدريب والعمل على رفع مهارات العاملين بها.

فعاليات توقيع البروتوكول

فعاليات توقيع البروتوكول

فعاليات توقيع البروتوكول

فعاليات توقيع البروتوكول

فعاليات توقيع البروتوكول

فعاليات توقيع البروتوكول

فعاليات توقيع البروتوكول

فعاليات توقيع البروتوكول