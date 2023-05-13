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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة فاتن حمامة بمركز سينما الحضارة .. غدا

فاتن حمامة
فاتن حمامة

تقام ندوة فاتن حمامة، في السادسة من مساء غد بقاعة 2 بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.

وينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية سلسلة ندوات شهرية على أن تناقش الندوة الأولى بشهر مايو مشوار سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة (1931 - 2015) ويدير الندوة الشاعر سيد العديسي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، حيث يستضيف الكاتب الصحفي أشرف شرف، والناقد الفني محمد نبيل.
 

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يذكر أن فاتن حمامة هي ممثلة مصرية شهيرة ولدت في 27 فبراير 1931 وتوفيت في 17 يناير 2015. وُلدت باسم فاتن حمامة حسين كامل، وقد بدأت مسيرتها الفنية في الخمسينات وشاركت في العديد من الأفلام الناجحة خلال تلك الفترة. ومن أشهر أفلامها: "صباح"، "أرض النفاق"، "باب الحديد"، "الزوجة الثانية"، "الأمراض المستعصية" وغيرها. وهي تُعتبر واحدة من أهم وأشهر نجمات السينما المصرية على مر العصور.

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