مصر الحديثة: الجميع مدعوون لإبداء آرائهم في الحوار الوطني لتحقيق مصلحة الدولة

علق النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على انطلاق الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحور السياسي في الحوار الوطني غدا، موضحا أن هذه الجلسة ستشمل حضور كل المعنيين بشأن الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين ايضا.

وتابع هلال في بيان له، إن كل الآراء مدعوه لإبداء رأيها ونطمح للوصول لتوافق يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن فكرة الحوار الوطني تتجسد في تحديد أولويات العمل الوطني، والعمل جميعا من اجل الوطن، في ظل التحديات والظروف العصيبة الذي يشهدها العالم.

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الحوار الوطني فرصة ذهبية وطوق نجاة للخروج من هذه الفترة عبر ابداء حلول فعالة وقابلة للتطبيق، وليس مكتوبة على ورق فقط، كما كنا نعهد من قبل.

وأكمل هلال أن الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، للنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

هذا وتبدأ الجلسات النقاشية للحوار الوطني، غدا الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.