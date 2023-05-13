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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: إصابة 6 أطفال في هجوم شنته مقاتلات أوكرانية على لوجانسك

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إصابة 6 أطفال، جراء هجوم شنته مقاتلات أوكرانية، بصواريخ "ستورم شادو" قدمتها بريطانيا لكييف، على أهداف مدنية في لوجانسك.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني شنت أمس هجوما صاروخيا على شركة "بوليباك" لمنتجات البوليمر ومصنع "ميلام" لمعالجة اللحوم في مدينة لوجانسك، باستخدام صواريخ "ستورم شادو" جو - جو التي قدمتها بريطانيا لنظام كييف في الغارة، على الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية.

وأضافت أنه نتيجة للغارة على لوجانسك، هناك دمار في المباني السكنية، وأصيب مدنيون، بينهم ستة أطفال.

وشددت على أن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-24 وميج -29 شاركتا في الهجوم على لوجانسك.

وزارة الدفاع الروسية بريطانيا روسيا الدفاع الروسية

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