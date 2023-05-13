العمايرة: لابد من مخاطبة اتحاد الكرة للكاف لتعديل موعد مباراة مصر وغينيا

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن أجندة مباريات منتخب مصر تبدأ يوم 12 يونيو ويمكن أن يحدث تنسيق مع النادي الاهلي، قائلا: "من المفترض أن يحدث تنسيق بين اتحاد الكرة المصري مع الاتحاد الافريقي لحل الأزمة لحل أزمة تقارب المباريات الخاص بالأهلي والمنتخب".

وأوضح عامر العمايرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن أجندة المنتخب تبدأ يوم 12 يونيو واللاعبين المحترفين سينضموا يوم 12 يونيو ولو تأكد صعود الأهلي لنهائي أبطال افريقيا سيكون النهائي يوم 11 والمباراة المنتخب مش هتكون قبل يوم 14 يونيو.

وتابع: "المفروض يكون في تنسيق بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي أنه يطلب أن مباراة المنتخب ترحل ليوم 20 أو حتى يوم 15، واللي يخاطب في هذه الأزمة الاتحاد المصري مش الأهلي والأزمة متعلقة بالمنتخب وليس الأهلي، وحتى الان مفيش معلومات الاتحاد خاطب الاتحاد الأفريقي ولا لا".

