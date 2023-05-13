عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العمايرة: لابد من مخاطبة اتحاد الكرة للكاف لتعديل موعد مباراة مصر وغينيا

مباراة مصر وغينيا
مباراة مصر وغينيا

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن أجندة مباريات منتخب مصر تبدأ يوم 12 يونيو ويمكن أن يحدث تنسيق مع النادي الاهلي، قائلا: "من المفترض أن يحدث تنسيق بين اتحاد الكرة المصري مع الاتحاد الافريقي لحل الأزمة لحل أزمة تقارب المباريات الخاص بالأهلي والمنتخب".

 

وأوضح عامر العمايرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن أجندة المنتخب تبدأ يوم 12 يونيو واللاعبين المحترفين سينضموا يوم 12 يونيو ولو تأكد صعود الأهلي لنهائي أبطال افريقيا سيكون النهائي يوم 11 والمباراة المنتخب مش هتكون قبل يوم 14 يونيو.

 

وتابع: "المفروض يكون في تنسيق بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي أنه يطلب أن مباراة المنتخب ترحل ليوم 20 أو حتى يوم 15، واللي يخاطب في هذه الأزمة الاتحاد المصري مش الأهلي والأزمة متعلقة بالمنتخب وليس الأهلي، وحتى الان مفيش معلومات الاتحاد خاطب الاتحاد الأفريقي ولا لا".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

%15.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

كواليس أول إجراء مصري مع اليونيسكو بسبب فيلم كليوباترا

وزير النقل: بدء صناعة أول عربة سكة حديد بأيادٍ مصرية أكتوبر المقبل

130 جنيه .. بشرى لراغبي الزواج بشأن أسعار الذهب | فيديو

حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة.. الإفتاء توضح

وزير التجارة الأسترالي: أزلنا الحواجز مع الصين.. وزيارتي مجرد خطوة لاستقرار العلاقات

الشاعر زين العابدين فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

فيديو

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ