أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

حطم ثوب زفاف فخم مرصع بأكثر من 50 ألف كريستالة الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس العالمية لأكبر عدد من الكريستالات في زي الزفاف.

ظهر فستان الزفاف لأول مرة خلال عرض أزياء Si Sposaitalia Collezioni في ميلانو في 14 أبريل 2023 بعد 4 أشهر من التحضير، وفقًا لتقرير موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يتكون فستان الزفاف من 50890 بلورة كريستالية من سواروفسكي، وقد ابتكره متجر فساتين الزفاف الإيطالي ميشيلا فيرييرو المتخصص في "فساتين الزفاف الفاخرة والمفصلة حسب الطلب".

يحتوي الفستان الذي حطم الرقم القياسي العالمي على مادة شفافة وخط رقبة على شكل قلب وصورة ظلية مناسبة للشكل، للتأكد من أن الكريستالات تضيء مع كل خطوة، حتى القفازات مغطاة بالجواهر.

ووفقًا لمجلة GWR، استغرق الأمر عدة أشهر من التخطيط لصنع الزي الخاص.



ابتكر Michaela Ferriero الشريك المؤسس للمتجر التصميم الفريد لـ فستان الزفاف بعد البحث عن أفضل المواد لتنفيذ المفهوم.

صُنع الثوب بعد أن تعاون المصمم مع صانع النماذج ومجموعة من الخياطات المحترفات في منطقتهم.

وأضاف الموقع الرسمي لـ GWR: "تم حياكة البلورات الفردية أولاً في قاعدة التول في الفستان، والأهداب الكريستالية على الصدر، القفازات، وأخيرًا السلاسل الكريستالية على الظهر لتوفير سلسلة من الضوء".

بالإضافة إلى ذلك، استغرق تصميم الفستان أكثر من 200 ساعة عمل "شاقة" لخياطة كل بلورة.