أبو المعاطي زكي: الزمالك في حالة انهيار إداري

أكد أبو المعاطي زكي، الناقد الرياضي والإعلامي، أنه كان من المفترض أن يتم عزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من منصبه في أغسطس الماضي مع صدور حكم قضائي بحبسه إلا أن وزير الرياضة رأي أنه من الأفضل انتظار حكم النقد، وحينما صدر حكم النقد لم يعد أمام وزير الشباب والرياضة إلا تنفيذ حكم عزل مرتضى منصور.

وأضاف أبو المعاطي زكي، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، صدر قرار العزل وفي الأسبوع الأخير من شهر رمضان اجتمع مجلس إدارة الزمالك وأخذ قرار أن مرتضى منصور رئيس النادي ومتحدث باسم الناس، لافتا إلى انهم كانوا قد اتفقوا على تعيين سليمان وهدان قائم بالأعمال وقتها.

وأوضح أبو المعاطي زكي، أن المعضلة الحقيقية في الزمالك أن مجلس الإدارة شخصياته محترمة ولكن ليس لها شعبية ولا أرضية في النادي ولا يوجد لهم نفوذ ولا قوة في النادي.

واستكمل: "الزمالك في حالة انهيار إداري واي شخص سيتولى مسئولة الزمالك سيفشل بالوضع الحالي، وهذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لمجلس إدارة الزمالك".