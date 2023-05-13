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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| المئات يستقبلون أردوغان في مسجد آيا صوفيا بالتكبير

أردوغان
أردوغان

وثقت عدة مقاطع، لقطات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو داخل مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، حيث قال إنه سيختتم حملته الانتخابية بالصلاة في مسجد آيا صوفيا.

وزار أردوغان مسقط رأسه في حي قاسم باشا بإسطنبول، حيث أكد أن الحملة الانتخابية الخاصة به ستُختتم الليلة بالصلاة في مسجد آيا صوفيا.

وعند دخول أردوغان المسجد، كان هناك المئات من داعميه في انتظاره، والذين قاموا بالتكبير فور رؤيته.

وحسب موقع "إم إس إن"، يحاكي أردوغان، البالغ من العمر 69 عامًا إحدى الطقوس التي كان يؤديها السلاطين العثمانيون قبل أن يقودوا رجالهم إلى الحرب، بينما يستعد الأول للانتخابات البرلمانية والرئاسية غدًا الأحد.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة بتركيا مواجهة شديدة بين الرئيس الحالي أردوغان ومرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، علمًا بأن استطلاعات الرأي العام تظهر نسبة تأييد متقاربة للمرشحين.

فيما أكد أردوغان استعداده لترك منصبه "بطريقة ديمقراطية" في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان في تصريح لوسائل الإعلام التركية، يوم الجمعة: "وصلنا إلى الحكم في تركيا بطرق ديمقراطية. ومثلما وصلنا إلى السلطة، سنعمل كل ما هو ضروري بالنسبة للديمقراطية في حال قرر الشعب ذلك"، مضيفًا: "سنعتبر شرعية أي نتيجة للانتخابات".

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