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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

أرشيفية
أرشيفية

توصلت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، توسطت فيه مصر، والذي دخل حيز التنفيذ منذ قليل، في تمام الساعة 10 من مساء اليوم.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، بعد 5 أيام من العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 33 شخصا (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، وأكثر من 150 جريحا، وفي المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حيث تسببت في دمار بعض المنازل، وأدت إلى مقتل إسرائيلي.

وقبل قليل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلية بوساطة مصرية.

وبحسب التقارير العبرية ، قدمت مصر اقتراحا جديدا للتهدئة في غزة ، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم، ويشمل أيضا وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، ووقف استهداف الأفراد.

كما ورد أن الاقتراح يتضمن وقفة إنسانية لفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم وإدخال معدات طبية إلى القطاع.

وبعد دقائق من ورود أنباء عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات محدثة لسكان الجنوب.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن القيادة الداخلية أمرت السكان في غلاف قطاع غزة، والنقب الغربي، ووسط النقب، بعدم إقامة أي نشاط تعليمي، باستثناء التربية الخاصة التي يمكن إجراؤها في المكان الذي يمكن الوصول منه إلى المناطق المحمية في الوقت المناسب.

كما حظرت التجمعات التي تزيد عن 10 أشخاص في منطقة مفتوحة وما يصل إلى 100 شخص في المبنى، فضلا عن إغلاق الشواطئ أمام الجمهور.

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اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

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