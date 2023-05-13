غرفة الإسكندرية تنافس في جائزة الاتحاد العالمي لمشروعات الحفاظ على البيئة

أعلن رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أحمد الوكيل عن قيام اتحاد الغرف العالمي باختيار المشروع الفائز من إجمالي 4 مشروعات مقدمة من 4 غرف على مستوى العالم منها غرفة الإسكندرية التجارية.

وأوضح خلال المؤتمر الذي عقده اليوم أن المرحلة الأولى تضمنت تقييم 111 مشروعا من 47 دولة والذى يتم كل عامين، لافتا إلى أن التصفية النهائية ستتم أثناء مؤتمر الغرف العالمي الذي تستضيفه غرفة جينيف بسويسرا في الفترة من 21 الى 23 يونيو المقبل.

وأضاف أن المشروع المقدم من غرفة الإسكندرية "حصاد الطاقة الشمسية لمنتسبيها" وحزمة من الأنشطة و المشروعات الرائدة التي تم إعادة تطبيقها بالتعاون مع بعض الشركات لخفض النفقات وزيادة التنافسية والحفاظ على البيئة، والمدعومة بالتدريب ونقل التكنولوجيا.

وذكر أن غرفة الاسكندرية أصبحت أول غرفة في العالم يعمل مبناها بالطاقة الشمسية، ولديها سوق العامرية، اول سوق للخضر والفاكهة في افريقيا يعمل بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل حاليا مع جامعة الإسكندرية على تحويل كلية الهندسة لتعمل بالطاقة الشمسية لتدريب أبنائنا من المهندسين وخلق فرص عمل خضراء لهم في مصر وخارجها، بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولى وبتمويل من الاتحاد الاوروبى في اطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENI CBC MED.

