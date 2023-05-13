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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختيار إيهاب حسنين ممثلا لذوي الإعاقة باللجنة الفنية للبطولة العربية بالجزائر

ايهاب حسنين
ايهاب حسنين

قرر اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية برئاسة عبد العزيز بن تركى الفيصل  اختيار الكابتن ايهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس الاتحاد العربى لذوى الإعاقة عضوا باللجنة الفنية للدورة العربية الخامسة عشر والتى ستقام فى الجزائر فى الفترة من 5 وحتى 15 من يوليو القادم، ممثلا لذوى الإعاقة بالدورة التى ستقام منافساتها لذوى الإعاقة بثلاث لعبات هى ( كرة السلة للكراسى المتحركة وألعاب القوى وكرة الهدف).

 
تضم اللجنة اللواء أحمد ناصر القائم بأعمال رئيس اتحاد الاتحادات العربية رئيسا للجنة وعضوية كلا من حياة بنت عبد العزيز أل خليفه رئيس لجنة المساواة بين الجنسين باتحاد اللجان العربية والدكتور باسل يوسف الشاعر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان وياسين أعراب رئيس الاتحاد العربى للفئات الخاصة وسعد بن صالح السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد الاتحادات العربية.


وتبدأ اللجنة خلال الفترة القادمة الاستعداد لانطلاق الدورة العربية للألعاب الرياضية يوليو القادم والتى ستشارك فيها مصر ببعثة كبيرة من اللاعبين الأسوياء وذوى الإعاقة.

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