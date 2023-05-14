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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خرج ليستمتع بإجازة الصيف فجرفه التيار.. تفاصيل غرق تلميذ في النيل بالقليوبية

الضحية
الضحية

خرج الطفل أحمد ابن محافظة القليوبية ليلهو مع أقرانه للاستمتاع بإجازة فصل الصيف، فقرر الأطفال الذهاب إلى نهر النيل للاستحمام في المياه والهروب من الحر الشديد من خلال الاستحمام في مياه النيل، إلا أن هذه النزهة كانت الأخيرة للطفل أحمد الذي خرج ولم يعد. 

نزل أحمد وأقرانه بالفعل إلى مياه النيل للاستحمام، ولكن مياه النيل عكس مياه البحار لا تصلح للسباحة، فغرق الطفل وسط ذهول من جميع أصدقائه الذين لم يتمكنوا من إنقاذه ليلقى مصرعه في الحال، وحتى جثمانه جرفه التيار ولم يتم العثور عليه منذ هذه اللحظة البائسة على أسرته وذويه. 

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تفاصيل الواقعة

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جهودها للعثور على جثة طفل لقي مصرعه غرقا أثناء اللهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها منذ يومين وجرفه التيار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع طفل يدعي"أحمد ع" غرقا بنهر النيل بقرية الرملة ببنها، وجرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أن قيام طفل يدعي"أحمد ع" ومقيم بقرية الرملة في محافظة القليوبية خرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها انزلقت قدماه إلا أنه لم يتمكن من السباحة وجرفته المياه، ومازالت المحاولات مستمرة.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهوده للعثور على الجثمان بمنطقة الرملة ببنها بمحافظة القليوبية حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستحمام بنهر النيل تفاصيل الواقعة تفاصيل صادمة

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