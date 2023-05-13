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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري طب نفسي: الشخصية السامة تسرق الطاقة الإيجابية وتهدم الذات والهوية

الشخصية السامة
الشخصية السامة

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، أن الشخصيات السامة تشبه اللص الذي يسرق الطاقة الإيجابية، ويهدم الذات ويفقد الهوية للمجتمع، ويؤدي لخلل في المعايير الإنسانية، موضحا أن هذه الشخصيات تشغل العقل بأفكار وأشياء غير إيجابية.

 

وأوضح الدكتور وليد هندي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الشخصية السامة، يهمها أن تكون موجودة، لأن صاحبها إنسان نرجسي، ومن أسوأ أنواع الشخصيات، مؤكدا أن هذا الشخص لا يهمه غير نفسه، ولو على حساب القيمة والاخلاقيات.

 

وأضاف: "الشخصيات السامة تهدم الأسر والمعايير، وتهتم بانتشار أخبارها وصورها في كل وقت، ولو على حساب الآخرين، ولا تهتم بالإيجابية أو السلبية، وأصحاب هذه الشخصية يؤثرون على الناس، ويتسببون لهم في تشوه ذهني، حتى لا يستطيعون التفرقة ما بين الصواب والخطأ، كما يتسببون في اضطراب الهوية".

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