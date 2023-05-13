«الخارجية السودانية» تعلن رفضها انعقاد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع لديها

أعلن السودان رفضه لانعقاد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتناول الأوضاع الداخلية، موضحة أن رفضها يأتي بشأن القرار الذي تم اعتماده اتساقًا مع المبادىء المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) - إن "حماية وتطوير حقوق الإنسان بالنسبة للسودان؛ هي أجندة وطنية عالية الأهمية وفي مقدمة أولويات الدولة، وليست مجرد إجراءات تقوم بها الحكومة تنفيذًا لمطلوبات خارجية".

واستنكرت الخارجية السودانية - أيضا - تجاهل تعاون حكومة السودان والانخراط الإيجابي مع هذه الآليات باستغلال الظرف العصيب الذي تمر به السودان، وهي تواجه ما وصفته "تمرداً عسكريًا"، لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، بينما أن هناك جلسة مقررة مسبقًا بشأن السودان في دورة مجلس حقوق الإنسان العادية التي سوف تنطلق في التاسع عشر من يونيو المقبل.