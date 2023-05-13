غاز مجاني وزيادة رواتب.. هل تزيد وعود أردوغان من تفوقه في انتخابات الغد؟

يستعد شعب تركيا، غدًا الأحد، للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة، وففي الأسابيع التي سبقت هذا اليوم المحوري، أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان الوعود للمواطنين، لاستقطاب أكبر عدد من الناخبين في ظل مواجهة شديدة مع مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو،

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أعلن أردوغان أن المواطنين الأتراك سيتمتعون بغاز طبيعي مجاني، مع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 45٪ بعد زيادة أولية في وقت سابق من هذا العام.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، رست سفينة حربية عملاقة جديدة رمادية اللون في إسطنبول، ودعت المواطنين للسير على ظهر السفينة والاستمتاع بروعة مستقبل التكنولوجيا الفائقة الجديد لتركيا.

وفي صناديق الاقتراع، الخيار الذي يواجه الناخبين صارخ، فمع وعد أردوغان، الذي يقود حزب العدالة والتنمية، بـ"قرن من تركيا"، وهي رؤية استراتيجية تتحدث عن الـ100 عام المقبلة،

شنت المعارضة التركية بقيادة كيليتشدار أوغلو، حملتها على وعد بأن "الربيع سيأتي مرة أخرى"، متعهدة بالإصلاح والعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.

وعلى إثره، قال جيمس رايان من معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي: "لا أحد يعرف حقًا كيف ستبدو تركيا ما بعد أردوغان في الواقع".

وقد شكلت خطة إعادة الإعمار الواسعة والسريعة التي من شأنها أن تعيد تبني جزءًا كبيرًا من جنوب البلاد الذي دُمِر جراء الزلازل الأخيرة، دعامة مركزية لحملة أردوغان لإعادة انتخابه.

وقال أردوغان للناجين بعد شهر من الزلازل "هدفنا هو إحياء منطقة الزلزال"، مضيفًا أن الحكومة ستبني 319 ألف منزل خلال العام الأول، و650 ألفًا في المجمل.

لكن بالنسبة لبعض الملايين الذين نزحوا بسبب الزلازل، كانت وعود الحكومة بالحلول السريعة تعني القليل، حيث يريدون الاطمئنان.

فيما ذكر مراقبون أن وعود أردوغان بإعادة الإعمار السريعة تشكل جوهر الجهود المبذولة من أجل تحويل الانتباه عن الزلازل المدمرة.