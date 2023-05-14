حبس لص تخصص فى سرقة جنوط السيارات بالقاهرة

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة جنوط السيارات بأسلوب "الفك ، الرفع".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال إستقلاله سيارة "ملكه"، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة جنوط السيارات بأسلوب "الفك ، الرفع".

وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد ( 3 ) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .