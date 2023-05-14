عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغنية عالمية من أصول عربية تصاب بالرعب على المسرح

لا زارا
لا زارا

كشفت نجمة مسابقة الأغنية الأوروبية الفرنسية، لا زارا، صاحبة الأصول المغربية، أن أدائها كان 'مخيفًا للغاية وخطر جدا' ، بعد عدة تدريبات شاقة لادائها المسرحي الذي ظهرت فيه أثناء احتفالية الأغنية الأوروبية في مدينة ليفربول البريطانية فيما نشرته على صفحتها الخاصة على موقع الإنستجرام.

txt

مراحش فرَحُه .. تعليقات المتابعين تشعل زفاف الدحيح على مواقع التواصل |صور

txt

مخرج وفخور ببلدي.. صاحب واقعة بنر الاهرامات يروي تفاصيل الفيديو الذي اثار الجدل

وبحسب “ديلي ستار” البريطانية، التقت لا زارا ، التي تمثل فرنسا بأغنيتها Évidemment ، بالمشجعين في Euroclub ، الذي نظمه نادي المعجبين OGAE في Camp and Furnace في مدينة ليفربول المضيفة في المملكة المتحدة.

 

وقالت المغنية المولودة عام 1997 في حديثها في أحد اللقاءات عن تدريبات أدائها: "في الواقع عندما رأيت الأداء ، كنت على منصة ارتفاع خمسة أمتار.. هذا مخيف حقًا'

وأضافت لا زارا: "عندما تكون هناك، تفكر في السقوط، إنه أمر مخيف للغاية."

وفي حديثها عن البروفات قبل النهائي الكبير، أضافت: 'لقد كان رائعًا.. بعد كل تلك الأسابيع لرؤيتها في الوقت الفعلي. لقد تأثرت كثيرًا.. كان الجميع لطيفين حقًا، لكننا سعداء حقًا بالقرار والمرحلة التي اخترناها".

أغنية La Zarra's Évidemment كتبها المغني بيني آدم وبانكس ورانكس ، الذين عملوا مع نجوم الموسيقى بما في ذلك شون بول ودوا ليبا. 


وفيما يخص مسابقة الأغنية الأوروبية ، تأمل La Zarra في أن تحذو حذو الفائزين بمن فيهم ماري ميريام ، التي فازت مع فرنسا عام 1977 بأغنيتها L’oiseau et l’enfant.

 


من هي الفنانة لا زارا؟ 



ومثلت الشابة الكندية من أصل مغربي فاطمة الزهراء حافظي، الشهيرة باسم لا زارا، فرنسا في مسابقة الأغنية الأوروبية العريقة المعروفة اختصارا بـ ’’أورُوفيزيّون‘‘

اسم الشهرة (La Zarra) اختارته حافظي تيمنا بالنجمة الفرنسية الراحلة اديث بياف التي اشتهرت باسم لا موم (La Môme) أي الطفلة الصغيرة، وهو اسم يمزج بين السحر والغموض.

وكانت لا زارا رشحت لجائزة في حفل تتويج صناع الأغنية الفرنسية في مقاطعة كيبيك (ADISQ) الأخير عام 2022. ولكن الجائزة فازت بها الفنانة أريان روي.

ما هو الحدث المرتقب؟ 

مسابقة الأغنية الأوروبية 2023 هي النسخة السابعة والستون من مسابقة الأغنية الأوروبية،تم تنظيمها من قبل اتحاد البث الأوروبي وهيئة الاذاعة البريطانية (BBC) نيابة عن هيئة البث العامة الأوكرانية (UA: PBC) 

وأقيم نصف النهائي للمسابقة  والنهائي في مدينة  ليفربول  في 9 11 13 مايو 2023 ، و هذه هي المرة التاسعة التي تستضيف فيها المملكة المتحدة المسابقة، بعد أن استضافتها المملكة المتحدة آخر مرة في برمنغهام عام 1998 . 

لا زارا الاصول المغربية الإنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

يهدد وجود البشر.. خبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه الأسباب

شاكيرا برفقة نجم عالمي على يخت خاص.. هل وجدت بديلا لـ بيكيه؟

حدثت 7 مرات في العالم.. ولادة طفلة بعين واحدة بالعراق| وصدمة الأطباء

مخرج وفخور ببلدي.. صاحب واقعة بنر الاهرامات يروي تفاصيل الفيديو الذي اثار الجدل

شكوى وإحباط .. الأمير هاري يفجر سؤالا بائسًا لابنة عمه

الكلب زيوس .. حارب السرطان وأنجب 100 جرو | خاص بالفيديو والصور

مراحش فرَحُه .. تعليقات المتابعين تشعل زفاف الدحيح على مواقع التواصل |صور

مستقبلهم في خطر.. تحول المناخ يتسبب بتغيير أشكال الطيور

ترشيحاتنا

بعد وقف إطلاق النار في غزة.. دعوات إسرائيلية للتصعيد بالضفة الغربية

وزير الاتصالات يبحث الاستثمار في صناعة الإلكترونيات مع شركات ألمانية

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

في عيد ميلاد شريف منير.. أسرار حياته العائلية ومحطاته الفنية

تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

دعاء القنوت في صلاة الصبح.. هل ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بـ 137 ألف جنيه في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ