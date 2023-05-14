مغنية عالمية من أصول عربية تصاب بالرعب على المسرح

كشفت نجمة مسابقة الأغنية الأوروبية الفرنسية، لا زارا، صاحبة الأصول المغربية، أن أدائها كان 'مخيفًا للغاية وخطر جدا' ، بعد عدة تدريبات شاقة لادائها المسرحي الذي ظهرت فيه أثناء احتفالية الأغنية الأوروبية في مدينة ليفربول البريطانية فيما نشرته على صفحتها الخاصة على موقع الإنستجرام.

وبحسب “ديلي ستار” البريطانية، التقت لا زارا ، التي تمثل فرنسا بأغنيتها Évidemment ، بالمشجعين في Euroclub ، الذي نظمه نادي المعجبين OGAE في Camp and Furnace في مدينة ليفربول المضيفة في المملكة المتحدة.

وقالت المغنية المولودة عام 1997 في حديثها في أحد اللقاءات عن تدريبات أدائها: "في الواقع عندما رأيت الأداء ، كنت على منصة ارتفاع خمسة أمتار.. هذا مخيف حقًا'

وأضافت لا زارا: "عندما تكون هناك، تفكر في السقوط، إنه أمر مخيف للغاية."

وفي حديثها عن البروفات قبل النهائي الكبير، أضافت: 'لقد كان رائعًا.. بعد كل تلك الأسابيع لرؤيتها في الوقت الفعلي. لقد تأثرت كثيرًا.. كان الجميع لطيفين حقًا، لكننا سعداء حقًا بالقرار والمرحلة التي اخترناها".

أغنية La Zarra's Évidemment كتبها المغني بيني آدم وبانكس ورانكس ، الذين عملوا مع نجوم الموسيقى بما في ذلك شون بول ودوا ليبا.



وفيما يخص مسابقة الأغنية الأوروبية ، تأمل La Zarra في أن تحذو حذو الفائزين بمن فيهم ماري ميريام ، التي فازت مع فرنسا عام 1977 بأغنيتها L’oiseau et l’enfant.



من هي الفنانة لا زارا؟





ومثلت الشابة الكندية من أصل مغربي فاطمة الزهراء حافظي، الشهيرة باسم لا زارا، فرنسا في مسابقة الأغنية الأوروبية العريقة المعروفة اختصارا بـ ’’أورُوفيزيّون‘‘

اسم الشهرة (La Zarra) اختارته حافظي تيمنا بالنجمة الفرنسية الراحلة اديث بياف التي اشتهرت باسم لا موم (La Môme) أي الطفلة الصغيرة، وهو اسم يمزج بين السحر والغموض.

وكانت لا زارا رشحت لجائزة في حفل تتويج صناع الأغنية الفرنسية في مقاطعة كيبيك (ADISQ) الأخير عام 2022. ولكن الجائزة فازت بها الفنانة أريان روي.



ما هو الحدث المرتقب؟

مسابقة الأغنية الأوروبية 2023 هي النسخة السابعة والستون من مسابقة الأغنية الأوروبية،تم تنظيمها من قبل اتحاد البث الأوروبي وهيئة الاذاعة البريطانية (BBC) نيابة عن هيئة البث العامة الأوكرانية (UA: PBC)

وأقيم نصف النهائي للمسابقة والنهائي في مدينة ليفربول في 9 11 13 مايو 2023 ، و هذه هي المرة التاسعة التي تستضيف فيها المملكة المتحدة المسابقة، بعد أن استضافتها المملكة المتحدة آخر مرة في برمنغهام عام 1998 .