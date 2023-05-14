بأسلوب القص.. حبس شخصين تخصصا فى سرقة الدراجات الهوائية بالقاهرة

قررت جهات التحقيقات بالقاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة هوائية "مجهولة المصدر"، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل"، وبحوزته (مقص حديدى).

واعترف المتهم بإرتكابه عدد "4 وقائع سرقة" بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط عميله "سيئ النية" مالك محل دراجات هوائية"له معلومات جنائية" وبحوزته عدد 6 دراجات هوائية.