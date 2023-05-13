خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن وزارة الشباب والرياضة سوف تصدر قرارات جديدة تجاه نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لم يتم تقديم أي استقالة من جانب مرتضى منصور أو أعضاء مجلس إدارة الزمالك، كما أعلن".

وأضاف أمير هشام: "قد يتجه وزير الشباب والرياضة، إلى حل مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، وبالتالي سوف يتم منع باقي أعضاء المجلس من دخول الانتخابات 5 مواسم مقبلة".

واختتم: "جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك يرفضوا رحيل مرتضى منصور، باستثناء شخص واحد وهو سليمان وهدان الذي لم يحضر الاجتماع الأخير".