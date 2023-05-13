عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن وزارة الشباب والرياضة سوف تصدر قرارات جديدة تجاه نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لم يتم تقديم أي استقالة من جانب مرتضى منصور أو أعضاء مجلس إدارة الزمالك، كما أعلن".

وأضاف أمير هشام: "قد يتجه وزير الشباب والرياضة، إلى حل مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، وبالتالي سوف يتم منع باقي أعضاء المجلس من دخول الانتخابات 5 مواسم مقبلة".

واختتم: "جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك يرفضوا رحيل مرتضى منصور، باستثناء شخص واحد وهو سليمان وهدان الذي لم يحضر الاجتماع الأخير".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

ماذا فعلت جماهير الزمالك عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي |فيديو

البطيخ خال من المبيدات.. الزراعة لمستخدمي السوشيال: خفوا شائعات شوية

كتابات الذكرى .. زاهى حواس يكشف تفاصيل غلق هرم خوفو

هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ