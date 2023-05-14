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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكسر الباب.. حبس شخص تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل العقارات بأسلوب "كسر الباب" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرمياً تخصص فى السرقة من داخل العقارات بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد "4 وقائع" سرقة أُخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

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