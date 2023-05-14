العرابي: اتفاقية جدة لوقف إطلاق النار بالسودان «إنسانية».. وتحتاج لهدوء على الأرض

قال السفير محمد العربي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لديها خبرة طويلة وكبيرة في وقف اطلاق النار، وهو ما حدث في أزمة قطاع غزة.

وتابع محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تعرض لمشاكل كثيرة وكبيرة خلال الفترات الماضية، حيث اندلعت مظاهرات كثيرة ضده لم تشهدها إسرائيل من قبل، متابعا أن بعد قرار وقف اطلاق النار نحن امام معادلة جديدة لكل طرف وسيكون له حسابات الفترة المقبلة.

لوقف اطلاق النار في السودان

ونوه محمد العرابي، بأن اتفاقية جدة لوقف اطلاق النار في السودان، هي إنسانية، ولا يمكن أن تتحقق دون وجود هدوء على الأرض، ويهدف لتحسين الأوضاع الإنسانية في السودان.

وواصل:" نحن أمام طريق طويل ومباحثات شاقة، ونتمنى أن يكون الغد بادرة خير للوصول لهدنة".