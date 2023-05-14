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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر القفل.. حبس 3 أشخاص سرقوا محتويات ورشة طلاء معادن بمنشاة ناصر

حبس
حبس

قررت نيابة منشاة ناصر الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل" واستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص "أحدهم عميل سيئ النية" لقيامهم بسرقة “10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء” من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل" واستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم، كما اعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

حبس 3 أشخاص سرقة أنبوبة لحام كمبروسر ضغط هواء ورشة طلاء معادن منشأة ناصر

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