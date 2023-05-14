الثقل المصري بالمنطقة.. القاهرة تنجح في وقف العدوان على الفلسطينيين

تتخذ مصر وقيادتها السياسية، موقفًا ثابتًا تجاه فلسطين وقضيتها باعتبارها قضية العرب المحورية، وتقدّم كل الدعم والمساندة للأشقاء في الأراضي المحتلة، من خلال دورها الإقليمي والدولي، معتبرة فلسطين جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي.

وكانت إسرائيل بدأت عدوانًا على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، وأسفرت غاراتها عن استشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة عدد كبير من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى قصف العديد من المباني السكنية في القطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على المدن في وسط وجنوب إسرائيل وفي مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة.

واستمرت الغارة الإسرائيلية، حيث استهدفت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية منازل أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

وجاءت العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد تصعيد أشعلته وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا.

وقف إطلاق النار

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، عن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلية بوساطة مصرية.

وبحسب التقارير العبرية، قدمت مصر اقتراحا جديدا للتهدئة في غزة، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 مساء السبت.

كما ورد أن الاقتراح يتضمن وقفة إنسانية لفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم وإدخال معدات طبية إلى القطاع.

بعد دقائق من ورود أنباء عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات محدثة لسكان الجنوب.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن القيادة الداخلية أمرت السكان في غلاف قطاع غزة ، والنقب الغربي ، ووسط النقب، بعدم إقامة أي نشاط تعليمي ، باستثناء التربية الخاصة التي يمكن إجراؤها في المكان الذي يمكن الوصول منه إلى المناطق المحمية في الوقت المناسب.

كما حظرت التجمعات التي تزيد عن 10 أشخاص في منطقة مفتوحة وما يصل إلى 100 شخص في المبنى، فضلا عن إغلاق الشواطئ أمام الجمهور.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل وافقا على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

وقال مسئولان فلسطينيان لرويترز، إن هناك اتفاقًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية، وذلك من الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وحول ما قاله الطرفين؛

أعربت إسرائيل عن شكرها إلى مصر حول الجهود التي بذلتها من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

وعبر تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بتوجيهات من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن تقدير جهود مصر الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن شكرها لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باتفاق وقف إطلاق النار .

وقال الشيخ: "نرحب باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، ونتوجه بالشكر الكبير لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول الى هذا الاتفاق، كما ونشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق".

القاهرة وتعميم الهدنة

وأفاد تقرير نشرته صحيفة “ذا جارديان” البريطانية بأن هناك جهود مصرية لوقف إطلاق النار في غزة، والعمل علي تقليل تصعيد الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

وجاء فيه أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الضربات على غزة بعد أن أطلق نشطاء صواريخ من القطاع في اليوم الرابع من القتال، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وشخص واحد في إسرائيل.

وقال سكان في منطقة رفح الجنوبية، إنهم شهدوا ثلاث غارات جوية أمس الجمعة، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على "مواقع عسكرية وراجمات صواريخ مخبأة" لحركة الجهاد الإسلامي.

وأدى التصعيد الأسوأ عبر الحدود منذ شهور إلى توجيه مصر لجهود الهدنة، مع تزايد الآمال في أن وقف إطلاق النار قد يكون وشيكًا بعد عدة محادثات.

وساد تفاؤل حذر باحتمال اقتراب الهدنة، حيث قال مصدر لـ “ذا جارديان” إن القاهرة تسعي لتعميم الهدنة بين الطرفين.

وقال مصدر ثان في حركة الجهاد الإسلامي: "على إسرائيل الالتزام بوقف الاغتيالات في غزة والضفة الغربية"، موضحا بالتفصيل الشرط الرئيسي للحركة لوقف إطلاق النار.

وأعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ جراء تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الحالي، والذي أسفر عن إصابة العديد من المواطنين الأبرياء.

ونصح وانج وين بين الناطق باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي اليوم الطرفين، وخاصة إسرائيل، الالتزام بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس، ووقف إطلاق النار فورا، لتجنب استمرار تفاقم الصراع، حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، وأعربت الصين عن تقديرها للجهود المبذولة من مصر وغيرها من الأطراف لتهدئة الصراع.

وقال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بمركز الأهرام المصري للدراسات الاستراتيجي أنه بعد جهود وتحديات كبيرة استطاعت مصر إقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالدخول في هدنة تسري إعتباراً من العاشرة من مساء اليوم.

وتابع سيد أحمد خلال تصريحات إعلامية: "الاتفاق الذي جاء بعد جهود وجولة مفاوضات مستمرة ومكثفة شمل ثلاثة أهداف رئيسية وهي وقف إطلاق النار واستهداف المدنين وقصف منازلهم، والأمر الثالث وهو العنصر المهم والذي كان محل اعتراض من الجانب الاسرائيلي وهو استهداف الأفراد.

وواصل: تم استبدال صيغة وقف الاغتيالات إلى صيغة وقف استهداف الأفراد والتعديل كان يمثل أهمية للفصائل الأخيرة من جهة إقراراه وقبول إسرائيل بتعديل الصيغة، حيث كانت ترفض ذلك لأنه وصف بالاغتيال وتم التعديل والاستبدال بوقف استهداف الأفراد وهي الصيغة الوحيدة التي تم قبولها من الطرفين ".

وشدد على أن الوصول إلى الاتفاق يعكس الثقل المصري ودوره لأن هناك مصلحة لتحقيق الأمن والاستقرار لأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لن يحقق أية أهداف خاصة أن الحكومة الإسرائيلية هي الأكثر ميلاً لليمين المتطرف، ومن ثم النجاح والوصول لاتفاق وهدنة يؤدي لوقف الاستقطاب.